Trading online tra falsi miti, truffe e reali investimenti

Spesso chi cerca nuovi metodi di guadagnare in rete, chi vuole avviare nuove attività o chi ha lo scopo di investire una somma di denaro autonomamente ha sentito la parola trading online. Sempre più persone ormai ne parlano e, a volte, date le poche informazioni si confondono e ci associano la parola "truffa" non ritenendo in realtà che dietro c’è invece un sistema serio e affidabile. Questo ovviamente se si decide di fare trading online con broker autorizzati e regolamentati ad operare in Italia.

Se si sta pensando di iniziare a fare trading online bisogna prima essere a conoscenza di alcune cose. Come tutti gli investimenti che si fanno in borsa è un’attività rischiosa e si possono anche perdere molti soldi. Inoltre, per poter pensare di ottenere profitto dal trading online bisogna per prima cosa capire il funzionamento dei mercati finanziari, creare un piano d’azione e soprattutto bisogna aver controllo delle proprie emozioni generate dalle continue fluttuazioni delle quotazioni in borsa.

Infatti, non solo il TOL mette a dura prova l’emotività del trader a causa della sua complessità e imprevedibilità, ma necessita anche di studio e analisi. Chi quindi si vuole approcciare a questo scenario deve sapere che per avere profitto deve faticare: cioè studiare, applicare una strategia adatta ai veloci mutamenti e sopportare le pressioni del mercato.

Trading online: cos’è e come funziona

Fare trading online significa investire in borsa, in modo specifico consiste nell’acquisto e vendita di titoli in rete senza muoversi da casa. Lo scopo di chi fa trading online è ottenere il guadagno sulla differenza di prezzo tra acquisto e vendita di titoli. Per titoli finanziari non parliamo solo di azioni ma di diversi che possono essere suddivisi in 4 macro categorie: Valute (Forex), Materie prime (Commodities), Equities (Azioni), Obbligazioni (Bond).

La compravendita è permessa attraverso un software chiamata piattaforma di trading. Esistono molte piattaforme per i clienti e chi le mette a disposizione sono società finanziarie dette broker online. In Italia esistono vari broker e più piattaforme. Molti propongono anche versioni dove è possibile iniziare a destreggiarsi nel mondo del trading senza utilizzare soldi veri, un’opzione molto utile per chi è ancora alle prime armi. I costi dei broker online variano in base ai servizi proposti e alla loro sicurezza e all’affidabilità. Solitamente si ha un canone mensile che può ridursi. Generalmente non si hanno costi d’iscrizione, anzi, molte piattaforme concedono al cliente un conto demo con cui iniziare. Esistono però diverse versioni di conti che comportano differenze di guadagno in base alla quantità di soldi depositati. Oltre a ciò i broker offrono servizi a pagamento in più per chi cerca un maggior guadagno

Tutto dipende da come e cosa si vuol fare. È normale che chi lavora con il trading online si affidi ad una piattaforma più costosa ma molto più affidabile e più aggiornata. Con la piattaforma di trading si ha sempre sotto controllo il proprio conto corrente con un saldo sempre visibile e mutevole in base all’andamento del mercato.

Dopo aver scelto la miglior piattaforma per voi è giusto iniziare a conoscerla e a capire il suo funzionamento. Dopo ciò è utile e quasi necessario elaborare e testare un piano commerciale che guidi il trader a come investire e a come reagire nei casi in cui il mercato cambi. È inoltre necessario stabilire quanti fondi è disposto ad investire e nel caso peggiore perdere senza prosciugare tutto il capitale disponibile. Per muoversi con facilità in tutti questi step è evidente la necessità di una formazione nel campo finanziario, una formazione offerta gratuitamente dalla maggior parte dei broker.

Perché fare trading online

Il trading online è uno strumento poco costoso che può dare soddisfazione personale e reali profitti. Le commissioni sono basse e si ha disponibili grafici e quotazioni aggiornati in tempo reale e tante altre cose che servono al trader per eseguire gli investimenti giusti e al momento esatto. La maggior parte degli investitori guadagna investendo azioni ma ricordiamo che si può aver accesso anche ad altro come fondi di investimento, titoli di Stato, obbligazioni eccetera. La scelta è varia e permette al cliente di agire liberamente in base alla sua personalità.

Non per forza deve essere vista come un’attività stressante, per molti trader, fare trading risulta essere un’attività soddisfacente o addirittura divertente. Basti pensare l’eccitante attesa della fine di una operazione, il limbo tra "guadagnerò?" o "non guadagnerò". Una volta che si inizia l'operazione, investendo dei soldi, non ci si può tirare indietro.

È giusto far notare che non dobbiamo però farci sommergere da questi sentimenti una volta che si fanno troppo intensi, bisogna controllarli in modo che non siano loro a guidare le nostre scelte. In quel caso non sarebbe salutare né per la persona né per il conto corrente.

Falsi miti

Purtroppo come abbiamo già detto prima, il trading online, a causa di poca conoscenza è ingiustamente associato a falsi miti che allontanano le persone con il desiderio di investire. Queste false convinzioni nascono da chi crede che il trading online sia facile, senza rischi e che non ci sia bisogno di un impegno costante e uno studio del sistema. È normale quindi che una persona con queste aspettative, una volta avvenuto il confronto con la realtà, dichiari che sia "una truffa" .

La prima convinzione sbagliata molto comune per chi vorrebbe fare trading online è che, tramite questa attività, si diventi ricchi in un lasso di tempo molto breve. È sbagliato pensare che questo sia un metodo facile per guadagnare, è vero che i profitti possono essere molto alti ma è anche vero che si possono perdere anche molti soldi senza una buona strategia e conoscenze. È proprio questa alta aspettativa di ricchezza che porta i trader meno preparati a cadere in truffe ed inganni che promettono guadagni troppo facili per essere reali.

Un altro falso mito è quello di credere che per iniziare a fare trading online servano moltissimi soldi da investire ma ciò non è vero. Molti siti permettono di iniziare con piccole somme di denaro con lo scopo sia di accogliere più persone vogliose di investire anche piccoli risparmi sia tutelarle affinché degli investimenti sbagliati non vadano a prosciugare i conti in banca.

Altro errore proviene da quelle persone che si avvicinano al trading online credendolo simile al mondo delle scommesse. Probabilmente queste persone scommettono sulle partite o al casinò e pensano di poter guadagnare nella stessa maniera piazzando operazioni a sorte. Ma la realtà del trading online è totalmente diversa: è possibile trattare le operazioni del trading online come semplici scommesse ma non lo sono. Nessuno vieta al trader di non leggere i grafici e fare un’analisi della situazione prima di fare delle scelte ma difficilmente otterrà un profitto

Conclusione

Il trading online può essere un ottimo metodo per guadagnare piccole o grandi somme, si può partire anche da zero senza rischiare troppi soldi. l’importante è scegliere un broker affidabile e regolamentato che tiene lontani possibili inganni e truffe. Il trader deve essere consapevole che da un giorno all’altro non diventerà milionario, deve essere paziente, responsabile, studiare ed aver autocontrollo. Se pensate di avere queste qualità allora vedrete anche dei profitti.