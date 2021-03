Compra aspirapolvere da 300 euro pagandolo 67 centesimi, arrestato

Compra un aspirapolvere da 300 euro pagandolo solo 67 centesimi, un 29enne è stato arrestato a Firenze. Il giovane è stato sorpreso a rubare in un supermercato di via Canova nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 marzo.

Il 29enne è andato prima al reparto ortofrutta, ha ottenuto il codice a barre per alcuni pomodori e preso l'adesivo col prezzo di 0.67 euro. Lo ha in seguito attaccato sul codice a barre dell'aspirapolvere, ha pagato alle casse self ed è uscito. Un addetto alla sicurezza lo ha fermato e ha notato il raggiro.

I carabinieri sono intervenuti scoprendo che nella stessa mattinata era avvenuto un furto simile a Campi Bisenzio. Il giovane è stato portato in caserma e ha confessato entrambi i reati A Campi aveva preso due televisori da 400 euro circa pagandoli molto meno, con lo stesso modus operandi. Il 29enne è ora ai domiciliari.