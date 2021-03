Use Computer Gross a Livorno per chiudere in grande

Si chiude domenica a Livorno la prima fase del campionato dell'Use Computer Gross. Alle 18 al Pala Modigliani (arbitri Caldarola di Ruvo di Puglia e Lenoci di Massafra), la squadra di coach Marchini affronta la Libertas, una delle squadre sulla carta più attrezzate del girone. "Ci aspetta una trasferta impegnativa - attacca il tecnico biancorosso - Livorno è una delle squadre partite con i favori del pronostico per quanto riguarda questa prima fase ed ha un organico di tutto rispetto. Anche dal punto di vista fisico ha doti importanti e può contare su giocatori duttili che hanno anche militato in categoria superiore. La nostra idea è quella di sorprenderli e fare una partita battagliera, cercando di limitare i loro punti di forza e portando così vantaggio dalla nostra parte. Non è stata una settimana facile con diversi problemi fisici che ci hanno impedito di lavorare al meglio, ma la squadra si è data daffare sulla spinta della vittoria con Firenze della scorsa settimana. Ora vogliamo fare qualcosa di più importante riuscendo a centrare due vittorie consecutive che ci consentirebbero di chiudere al meglio".

Come spiegato bene da coach Marchini, la Libertas è sulla carta una squadra molto forte nella quale, fra gli altri, milita anche l'ex Marco Ammannato. In classifica viaggia al terzo posto con 16 punti ed all'andata vinse al Pala Sammontana per 72-85. si tratta quindi di una gara molto impegnativa nella quale portare a casa punti sarà sì difficile, ma quantomai importante. Dopo questa partita il campionato osserverà un turno di sosta prima del via della seconda fase.

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Lnp Pass.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa