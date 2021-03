Alessia Martiniello, 19enne ponsacchina, vince 'Una Miss per Sanremo'

Alessia Martiniello, 19 anni di Ponsacco si aggiudica il concorso "Una Miss per Sanremo 2021", nell'ambito della settimana del Festival. La manifestazione si è svolta giovedì 4 marzo senza pubblico presso lo studio della Globe TV all'interno del Grand Hotel Des Anglais a Sanremo.

La corona di Lady della giornata invece è andata a Valentina Canino, 42 anni di Palmi. Il tema quest’anno era “la violenza contro le donne”. Nel corso della manifestazione infatti si è tenuta la presentazione del “Calendario della Rinascita 2021” realizzato da Sara Jo Mariotti e dalla modella americana Rebecca Lynn Guetere per combattere questa piaga. La serata, diretta dal regista Massimo Maria Civale e prodotta dalla Emmei Promotion di Dino Civale è stata condotta da Vincenzo Martire coadiuvato da Ilenia De Sena , sotto l’attenta coreografia di Sara Jo Mariotti, dove si sono esibiti il cantante Mark Cucchielli e la soubrette e ballerina Marcia Sedoc, grande protagonista negli anni ‘80 nel programma “Indietro Tutta” con Renzo Arbore.

"Sono molto contenta di questo successo. Non me lo aspettavo assolutamente, ha detto Alessia Martiniello dopo la proclamazione della vittoria, La chiamata per partecipare a questo concorso è stata per me una sorta di liberazione. Sto soffrendo molto questo periodo legato alla pandemia, perché amo viaggiare e quindi con queste restrizioni uscire dalla mia regione per andare a Sanremo è stata una cosa entusiasmante”. Alessandra elenca i suoi sogni. “Sono una ragazza molto semplice, a me piacerebbe entrare a far parte del mondo dello spettacolo, mi piace molto recitare. Fare cinema rimane il mio sogno, ma prima devo pensare allo studio e all’Università”. Immancabile la dedica finale. "Voglio dedicare questa vittoria ai miei genitori, Filomena e Salvatore, che mi sono stati sempre vicini e alla mia insegnante di portamento Sara Jo Mariotti e alla sua scuola Anastacia Faschion di Pisa. Mi hanno aiutato e mi stanno aiutando nel mio percorso dello spettaccolo"

Fonte: Ufficio Stampa