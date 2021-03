Coronavirus, a Volterra didattica a distanza per tutte le scuole

Novità a Volterra, torna la Dad. Lo ha deciso Giacomo Santi, sindaco volterrano, che ha pubblicato la seguente lettera alla cittadinanza.

Care cittadine, cari cittadini, la Asl nord ovest ci comunica per oggi quindici (15) nuovi casi di persone positive al COVID-19 nel nostro Comune. Questi nuovi casi sono stati identificati negli ospiti della Casa di Reclusione di Volterra. Le persone sono in isolamento.

Insieme alla ASL e alla dirigente della Casa di Reclusione di Volterra abbiamo concordato e deciso di attuare una serie di operazioni per mettere in sicurezza gli ospiti della Casa di Reclusione, il personale di Polizia Penitenziaria e per limitare il contagio.

Per questo motivo, ho disposto, in data odierna, un’ordinanza (n.13/2021) per la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado per la settimana dal 08/03/2021 al 13/03/2021 compreso per prevenire ulteriori possibilità di contagio e sarà necessaria per il completo tracciamento di possibili contatti. Una (1) persona si è negativizzata. Le persone positive nel comune di Volterra sono ventinove (29).