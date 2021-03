Coronavirus, Carmignano chiude giardini e alcune vie

Per evitare il contagio da Coronavirus, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura fino al 6 aprile di tutti i parchi e giardini pubblici e vieta lo stazionamento all'aperto in alcune vie e piazze del territorio comunale.

Questi i parchi toccati dall'ordinanza:

COMEANA: Via Leopardi; via Petrarca;

POGGIO ALLA MALVA: Via Pineta; via Spinelli;

ARTIMINO: via Cinque Martiri; Il Calvario;

LA SERRA: Via dello Sport; via Bartali; via Meazza;

CARMIGNANO: Via Redi;

SANTA CRISTINA A MEZZANA: Giardini F. Londi

SEANO: Giardino Alessandra Palloni; Via Casorati - V. De Chirico; via Meucci;

CAMAIONI Giardino via La Nave.

Nell'ordinanza si parla del divieto di stazionare a piedi o anche su veicoli non chiusi, quali velocipedi, ciclomotori, etc., fermi restando i divieti e gli obblighi vigenti, in particolare quelli relativi all’assembramento e all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il divieto di stazionamento di cui al periodo precedente si applica nelle seguenti vie, piazze e spazi pubblici del Comune di Carmignano: parchi, giardini ed aree verdi non recintate. È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi pubblici legittimamente aperti e alle abitazioni private.

COMEANA: Piazza C. Battisti – Comeana; Area sottostante il vialetto della Poesia; Parco della Fontina;

POGGIO ALLA MALVA: Piazza A. Naldi;

ARTIMINO: Piazza San Carlo e via Cinque Martiri;

CARMIGNANO: Piazza Matteotti – piazza V. Emanuele II – largo della Repubblica; viale Parenti; giardini via Bicchi;

SANTA CRISTINA A MEZZANA: piazza di S. Cristina;

SEANO: Piazza IV Novembre; Pista Rossa; Parco Museo Q. Martini via Marconi – via Statale

BACCHERETO: ex cava; piazza G. Verdi.