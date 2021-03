Un video dal Comune di Empoli per celebrare la Festa della Donna

‘Giornata Internazionale della Donna’, un 8 marzo 2021 declinato sui temi del lavoro femminile ai tempi della pandemia.

E dopo il focus sui dati preoccupanti della disoccupazione delle donne durante i mesi del Covid-19 organizzato on line dalla commissione Pari Opportunità, il Comune di Empoli presenta un video fotografico con protagoniste le donne empolesi impegnate in prima linea nella loro professione in questo periodo.

La crisi economica e lavorativa scatenata dal coronavirus sta colpendo sempre più duramente le donne. Secondo quanto rileva l'Istat, a dicembre 2020 gli occupati sono diminuiti di 101.000 unità: 99.000 sono donne e appena 2.000 uomini.

Il Comune di Empoli ha voluto omaggiare con questo video che vede protagoniste le donne che lavorano nei loro settori: operatrici della sanità, volontarie, impiegate, imprenditrici, artiste. Volti noti e meno noti.

«L'8 marzo è un giorno importante. E' il giorno in cui si celebra la giornata internazionale della donna, è un giorno di riflessione e di festa per dare valore alle nostre straordinarie differenze e farne un punto di forza – ha detto il sindaco di Empoli Brenda Barnini -. Proviamo a immaginare cosa sarebbe il mondo senza le donne... semplicemente non esisterebbe. Eppure ancora oggi facciamo tanta e ingiustificabile fatica ad essere alla pari degli uomini. È un lavoro lungo quello che ci porterà a prendere coscienza del nostro potenziale e a non rassegnarci mai ad essere seconde. Con questo video abbiamo provato a raccogliere tante immagini di donne di Empoli, d'Italia e del Mondo che nell'ultimo anno di pandemia sono state ancora di più il perno su cui si è avvitata la storia. È un regalo per tutte le donne di Empoli e non solo, ma è anche un invito ad essere sempre più consapevoli di quello che insieme siamo capaci di fare. Buon 8 marzo a tutte».

Il video per la ‘Giornata internazionale dei diritti della donna’ è QUI.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa