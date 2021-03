Flash mob maschile contro la violenza sulle donne a Livorno

Da Milano a Roma gli uomini, da qualche giorno, scendono in piazza per condannare la violenza contro le donne e così anche a Livorno. Il sindaco Luca Salvetti, il questore Roberto Massucci, gli assessori della Giunta, il presidente del Consiglio comunale e i Consiglieri, domani lunedì 8 marzo, alle ore 18, saranno i protagonisti di un flash mob tutto al maschile in piazza del Municipio.

Un gesto significativo in occasione della Giornata Internazionale delle Donne da parte delle principali istituzioni cittadine, che hanno risposto al “grido-provocazione” della giornalista Milena Gabanelli che giorni fa ha detto: “Ne ammazzano una al giorno, uomini dove siete?”.

I numeri delle violenze contro le donne sono drammatici nel nostro Paese, ogni giorno si consumano maltrattamenti soprattutto tra le mura domestiche, sfociando in molti casi in delitti efferati spesso per mano di un partner, ex partner o familiare. Si registra un femminicidio ogni tre giorni.

Purtroppo il lockdown a cui ci ha costretto la pandemia ha inciso negativamente sui femminicidi, dal momento che il rischio di violenza è maggiore nei rapporti di convivenza. Sono aumentati anche i casi di stalking e il picco si è avuto proprio durante la primavera scorsa.

L’evento in piazza del Municipio si terrà nel rispetto delle normative Covid e saranno mantenute le distanze di sicurezza. I partecipanti avranno una mascherina rossa donata dalla vicesindaca Libera Camici, che ha la delega alle Pari Opportunità ed esibiranno cartelli con frasi simboliche contro la violenza sulle donne.

Al flash mob è stata invitata la consigliera di parità della Provincia di Livorno Cristina Cerrai e le associazioni che si occupano della disparità e della violenza di genere. I presenti (uno per associazione per non creare assembramenti) indosseranno un indumento di colore rosso, simbolo della violenza sulle donne.

Al calare del sole Palazzo Comunale si illuminerà di rosa, così come il Cisternino di Città e il Gazebo alla Terrazza Mascagni. Il rosa è il simbolo della speranza. Un colore positivo che dà sicurezza e ottimismo verso il futuro ed è associato alla femminilità.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa