Flash mob sotto la Torre per i diritti delle donne

“Mai più sole” è stato il grido di uomini e donne, circa una cinquantina con nastro, scarpe e mascherine rosse, che si sono ritrovati oggi (7 marzo) sotto la Torre nel flash mob (nel rispetto dell’ultimo Dpcm anti-Covid19) promosso dal Pd provinciale pisano in vista della Giornata internazionale della Donna. Quasi in concomitanza con Pisa un’iniziativa analoga si è tenuta a Pontasserchio, dove il Pd di San Giuliano e di Vecchiano hanno organizzato un evento congiunto.

A Pisa erano presenti, oltre alla commissaria Pd Valeria Valente, l’assessora regionale della Toscana Alessandra Nardini, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il consigliere regionale Andrea Pieroni, oltre ad esponenti locali, con i consiglieri comunali Matteo Trapani e Vladimiro Basta e le consigliere Olivia Picchi e Antonietta Scognamiglio, insieme alle componenti pisane della Conferenza delle donne democratiche, Giovani democratici e militanti.

Sul ponte di Pontasserchio, che segna il confine tra San Giuliano Terme e Vecchiano, si sono ritrovati, ognuno dalle parte del proprio territorio comunale (rispetto del Dpcm), militanti, eletti Pd ed amministratori, tra cui i rispettivi sindaci Sergio Di Maio e Massimiliano Angori.

“La scelta che abbiamo fatto come Pd di essere oggi in piazza è quella di chiedere un gesto di responsabilità agli uomini, perché la violenza maschile sulle donne è un problema che riguarda loro”, ha affermato la commissaria Pd provinciale Valeria Valente, presidente della Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere.

“Fino ad oggi a combattere in prima linea sono state le donne – ha proseguito –. Oggi con i tanti flash mob diffusi in Italia vogliamo dire che gli uomini si assumano le loro responsabilità e siano in primissima linea per combattere questo fenomeno che non conosce battute d’arresto”.

“Quello di cui abbiamo bisogno è un cambio culturale: leggere la violenza per quello che è, ovvero l’espressione di rapporti profondamente ancora diseguali tra uomini e donne, relazioni di potere che sono profondamente squilibrate dalle quali deriva la cultura della sopraffazione del dominio, del senso di proprietà verso le donne e il loro corpo. Per combattere tutto questo abbiamo bisogno di riequilibrare i rapporti di parità. Costruire davvero una società a misura di uomini e di donne è la nostra sfida: proseguiamo su questa strada per segnare finalmente un cambio di passo”, ha concluso Valente.

Nardini: "Ripartiamo da qui"

L'assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini ha partecipato oggi al flash mob "Mai più sole", organizzato in occasione dell'8 marzo dal Pd provinciale pisano, dai Giovani democratici e dalla Conferenza delle donne democratiche. Dichiara Nardini: "Mai più sole! è un impegno che dobbiamo prenderci ogni giorno, non solo l'8 marzo o il 25 novembre, perché le donne vittime di violenza non si sentano mai sole, ma soprattutto perché la violenza di genere sia sconfitta. Si tratta di un fenomeno - prosegue Nardini - che presenta ancora numeri drammatici e che si deve prevenire a partire dall'educazione delle più piccole e dei più piccoli alla parità, al rispetto, alla non discriminazione e alla non violenza, abbattendo stereotipi purtroppo ancora ben radicati.

È significativo che il Partito Democratico pisano riparta da questa battaglia e lo faccia chiamando anche gli uomini a combatterla in prima linea, perché la violenza di genere non è un problema delle donne ma è un problema dell'intera società.

Voglio ringraziare la commissaria Valeria Valente per il suo impegno quotidiano su questo tema e per il prezioso lavoro politico che ha iniziato a portare avanti nel nostro territorio. Ringrazio poi tutte le donne e gli uomini che hanno aderito alle manifestazioni di Pisa, Vecchiano e San Giuliano Terme. Nel rispetto delle regole anti-contagio, abbiamo voluto lanciare un messaggio importante alla vigilia della Giornata internazionale della donna".