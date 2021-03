Incidente in bici a Spicchio, bambino di 10 anni al Meyer

Un grave incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 7 marzo, a Spicchio (Vinci). In via di Poggiarello un bambino di 10 anni si è ferito ed è stato necessario il trasporto in ospedale in codice rosso. Nel pomeriggio il piccolo è stato portato al Meyer di Firenze.

Il bambino era in sella alla sua bici da cross quando, per cause ancora da chiarire, è caduto in una zona periferica della frazione vinciana. Subito sono stati allertati i soccorsi, perché il ragazzino aveva colpito la testa e riportato traumi al cranio e alla faccia.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Vinci che ha trasportato il ferito in codice rosso al San Giuseppe. Poche ore dopo è stato deciso il trasferimento all'ospedale pediatrico di Firenze.