Quarrata batte Empoli nel derby di volley

E’ bastato poco più di un mese per vedere affrontarsi, ieri sera sul campo del Palamelo, due squadre trasformate. Un cambiamento evidente soprattutto tra le fila del Blu Volley Quarrata che ha saputo imporsi di misura sulle ospiti della Timenet Empoli Pallavolo dopo la bruciante sconfitta per 3-0 incassata sul campo neutro del Palapiaggia di Capannori (Lucca) nel turno di andata. Le ragazze di coach Marco Bracci, a questo giro, hanno restituito il favore vincendo in casa il derby con lo stesso punteggio in un’ora e mezzo di gioco, dimostrando le indiscutibili capacità tecniche oltre ad un’intesa ritrovata. Qualità che permeano anche le giallonere ma che purtroppo non sono riuscite ad emergere in un match forse sottovalutato e che ha fatto riaffiorare le passate incertezze nei momenti di potenziale svolta della partita.

“E’ stata una prestazione opaca da parte di tutta la squadra senza eccezioni – commenta a caldo il secondo allenatore della Timenet Empoli Pallavolo, Andrea Schiavetti - Una delle partite peggiori che abbiamo giocato. Ad un certo punto ho sperato anche in un colpo di fortuna per una svolta del match. In ogni caso, senza quella sana cattiveria, la cazzimma per dirla in napoletano, non sarebbe stato sufficiente. Il problema è sempre lo stesso ossia l’incapacità di reagire quando l’avversario dimostra di saperlo fare ed è un peccato perché le nostre ragazze sono dotate dal punto di vista tecnico, e non solo”.

Le empolesi partono con il piede giusto, sapendo approfittare di una serie di errori nella metà campo avversaria e guadagnando il vantaggio 3-6. Tuttavia, il Blu Volley dimostra in poco tempo di sapersi riprendere raggiungendo la parità a quota 8 punti e poi invertendo le sorti, tanto da costringere coach Paolo Collavini a chiedere il primo break sull’11-9. Da quel momento si susseguono scambi lunghissimi che, a tratti, animeranno tutto l’incontro, andando però per la maggior parte a favore delle padrone di casa. Le giallonere tentano un inseguimento ma senza mai raggiungere le avversarie che caparbiamente mantengono il vantaggio fino al 19-16. Un punteggio su cui coach Collavini richiama l’attenzione delle sue ragazze ma senza successo, tanto che una serie di errori della Timenet contribuisce alla vittoria delle biancoblu per 25-20.

Al fischio di inizio del secondo tempo le giallonere sembrano più cariche e di nuovo guadagnano il vantaggio negli scambi iniziali fino al 2-5. Manca però un po’ di sana cattiveria per premere sull’acceleratore al momento opportuno e le avversarie ne approfittano ancora una volta per pareggiare i conti a quota 14 punti e poi passare al comando. Le occasioni per invertire la situazione non mancano, con le formazioni separate solo da una o due lunghezze: sulla parità dei 21 punti le ragazze di coach Collavini sono a un passo dal riuscirci, ma ad avere la meglio alla fine è l’inarrestabile carica avversaria che taglia il traguardo per 25-22.

E’ nel terzo set che la differenza di carattere delle due squadre diventa palese, soprattutto nella seconda metà quando ancora una volta si presenta un’occasione unica di svoltare la partita. L’inizio è il medesimo degli altri parziali ma stavolta la Timenet Empoli riesce a prendere il largo portandosi addirittura sul 3-10. Una doppia sostituzione di coach Marco Bracci sembra infondere nuova linfa alla formazione biancoblu che un punto dopo l’altro riesce a guadagnare terreno gettando lo scompiglio nella metà campo avversaria. Le incertezze del passato delle empolesi così riaffiorano di pari passo con alcuni errori soprattutto in ricezione che, insieme ad alcune micidiali palle in fast, consentono un recupero incredibile della Blu Volley fino al 15 pari. Le giallonere sembrano sbloccare la situazione riprendendosi il vantaggio sul 18-20 ma le quarratesi non cedono e contrattaccano con uno sprint finale che le porta a chiudere set e partita 25-21.

“Abbiamo davanti una lunga sosta prima del prossimo incontro – conclude Schiavetti – il che può essere un bene oppure un male, dipende. Quello che è certo è che ci vuole un impegno maggiore da parte delle ragazze per un cambio netto di atteggiamento. Questo dipende da loro, saper mantenere la concentrazione alta nonostante quello che succede in campo e tirare fuori il carattere”.

In effetti la prossima partita, originariamente in programma ad Empoli per il 14 marzo contro Arredo Frigo Valnegri di Aqui Terme, è stata rinviata a data da destinarsi per il permanere della situazione Covid-19 nella compagine piemontese. La Timenet Empoli quindi disputerà la prima gara utile in trasferta a Genova contro PSA Olympia domenica 21 marzo alle ore 17.00.

TABELLINO

PARZIALI : 25-20; 25-22; 25-21.

ARBITRI: Katia Domenica Forte (Pisa) e Luca Giannini (Grosseto).

TIMENET EMPOLI: Tangini 6, Barbiero 5, Baggi 9, Ascensao M. 2, Formenti (L), Giometti 13, Ascensao R. 2, Meini 1 (P), Marocchini, Mezzedimi, Mennecozzi (P), (n.e.).

BLU VOLLEY: Sestini 1, Baciottini 2 (P), Puccini 8, Gobbi 14, Salvestrini 4, Bianciardi 4, Becucci, Chiti (L), Cantamessa 3, Iani (n.e.), Bianchini (n.e.), Pelliteri (L), (n.e.), Martini (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTER SIX TIMENET EMPOLI: Tangini (capitano), Barbiero, Baggi, M. Ascensao, Meini, Giometti, Formenti (L).

STARTER SIX BLU VOLLEY: Sestini (capitano), Baciottini, Salvestrini, Puccini, Bianciardi, Gobbi, Chiti (L).

Fonte: Ufficio Stampa