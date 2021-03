Artigiano, imprenditore e sanminiatese doc: è scomparso Gabbriello Bertini

San Miniato perde una figura importante della sua storia. Oggi, domenica 7 marzo, a 86 anni è scomparso Gabbriello Bertini. Sanminiatese doc, era ricoverato in ospedale a Firenze. Bertini è stato consigliere comunale, per due mandati, nel secondo mandato di Alfonso Lippi e nel primo di Angelo Frosini, facendo parte del gruppo del Pds e dopo dei Ds.

Come ricorda il Comune in una nota tanti sono stati gli impegni di Bertini: "Il Consorzio Artigiani di San Miniato basso, a cui si deve la costruzione della zona artigianale, nata con il grande sforzo di Gabriello e altri imprenditori. La Casa Culturale, di cui era ancora il presidente onorario, nella quale ha sempre profuso un impegno enorme, facendola crescere, e contribuendo a farla diventare uno dei più importanti luoghi di aggregazione e sociali della nostra provincia. E poi c’è l’azienda solida, che era rimasta tale anche dopo le separazioni familiari e dopo l’incendio del capannone del 2000. Non si era arreso, anzi erano nuove sfide, per le quali era sempre pronto".

Dall'ammnistrazione comunale arriva il cordoglio: "Mancherà tanto a San Miniato Basso, all'intera comunità di San Miniato e a tutti noi. Sentite condoglianze da parte di Simone Giglioli e di tutta l'Amministrazione Comunale alla famiglia, ai figli Massimiliano, Giacomo, ai nipoti, al fratello Dario, già provati solo pochi mesi fa da un altro terribile lutto".