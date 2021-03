Screening a Certaldo, Lega: "Grazie alle associazioni di volontariato"

Si è appena concluso lo screening di massa che ha visto 4 mila cittadini certaldesi sottoporsi al tampone. Rinnoviamo un sentito grazie ai cittadini che con grande senso civico si sono prenotati e sottoposti al tampone.



In attesa di avere il riscontro ufficiale dei dati che emergeranno dall'operazione “Territori Sicuri” nel nostro Comune, è giunto il momento di rivolgere un sentito grazie a chi, fra personale medico e associazioni di volontariato, si è impegnato ed ha reso possibile un’operazione utile quanto fondamentale.



Con oggi siamo a un anno esatto dai primi provvedimenti sanitari obbligatori dall’inizio della pandemia. Un anno esatto dall'impegno profuso dalle associazioni di volontariato locali, senza cui non avremmo potuto affrontare la crisi sanitaria tuttora in corso.



La forza delle associazioni di volontariato sarà quella che ci porterà fuori da questo tunnel. Per questo motivo non possono bastare i soli 800 euro concessi per l’emergenza Covid-19 ad Auser, Caritas, Croce Rossa, Misericordia, Prociv Arci per il 2020. Siamo convinti - e lo abbiamo ribadito anche in Consiglio comunale - che l'Amministrazione debba individuare adesso ulteriori risorse da destinare al volontariato e a chi è stato in prima linea sin dall'inizio.



Eliseo Palazzo (Consigliere comunale Lega - Salvini Certaldo) e Damiano Baldini (Capogruppo Lega - Salvini Certaldo)