A Fiesole un nuovo misuratore per la velocità

La Polizia Municipale di Fiesole dispone di un nuovo strumento per migliorare la sicurezza delle strade di propria competenza: si tratta di un misuratore della velocità dei veicoli portatile di ultima generazione e di recentissima omologazione, in grado di rilevare e documentare l’eccesso di velocità sia in allontanamento che in avvicinamento, sia pure non contemporaneamente.

Si tratta di uno strumento estremamente compatto e versatile, che ben si presta all’utilizzo in postazione mobile presidiata da un agente, necessita di pochissimo spazio per essere installato e pertanto può essere utilizzato anche in quei punti in cui, con strumenti di precedenti generazioni, il controllo della velocità era assai difficoltoso da effettuare.

Il controllo della velocità con l’ausilio del nuovo strumento verrà effettuato in maniera costante e capillare a rotazione in tutte le zone del territorio che presentano problematiche in ordine al mancato rispetto dei limiti imposti dalla segnaletica stradale; naturalmente le postazioni temporanee di controllo della velocità verranno segnalate conformemente alla normativa vigente.

"Sarà un modo - commenta il Sindaco Anna Ravoni - per controllare la velocità specialmente nell'ottica della prevenzione. Infatti l'apparecchio sarà utilizzato nei punti più pericolosi e nei centri abitati al fine di educare al rispetto dei limiti di velocità e prevenire incidenti".

Fonte: Comune di Fiesole - Ufficio stampa