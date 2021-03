BiciScuola 2021, le scuole lucchesi a videolezione con la polizia

Si è tenuto questa mattina, in videolezione, il progetto BiciScuola iniziativa correlata al passaggio nel nostro territorio della gara ciclistica Tirreno-Adriatico e promossa da “RCS Sport-la Gazzetta dello Sport”, in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione Ciclistica Italiana, rivolta agli alunni delle Scuole Primarie di tutta Italia. La Polizia Stradale, da sempre scorta di sicurezza della Tirreno-Adriatico, è scesa “virtualmente” in campo per sensibilizzare i bambini all’uso della bicicletta, ai temi della sicurezza e dell’educazione stradale, contrastando così le idee e i comportamenti che li mettono, troppo di frequente, a rischio sulle strade. Il progetto ha offerto la possibilità ai circa 50 alunni della classe 5ª della Scuola Primaria “C. Piaggia” San Cassiano a Vico (Lu) dell’Istituto Comprensivo Lucca 5 e della classe 3ª della Scuola Primaria “Radice” di Camporgiano dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Garfagnana (Lu), quali vincitori del concorso BCS, di partecipare durante la mattinata del 8 marzo, a una “lezione speciale” tenuta dall’Ispettore Stefano Niccoli, della Polizia Stradale di Lucca, in modalità “a distanza” a causa della grave pandemia da Covid-19. Sarebbe stato deludente non poter intervenire con loro a causa delle restrizioni vigenti e così, online, dopo aver parlato di sicurezza stradale e mostrato alcune slides finalizzate all’uso consapevole delle due ruote, i ragazzi hanno interagito con molto interesse e curiosità. Una giornata che ha contribuito ad avvicinare gli alunni alla cultura della bicicletta e ai temi dell’educazione stradale.