Bonifico di Dazn da 1,6 milioni alla Fiorentina, ma due hacker sostituiscono l'Iban

Due hacker, fratelli, spagnoli di 63 e 66 anni, sono riusciti a mettere a segno una frode informatica da 1,6 milioni di euro riuescendo a farsi accreditare sul loro conto corrente un pagamento che la Perform Investiment Ltd, società inglese che gestisce Dazn, avrebbe dovuto versare all'Acf Fiorentina per diritti televisivi. I due sono finiti a processo a Firenze. Secondo l'accusa i due, residenti a Granada, avrebbero messo a segno la truffa con la tecnica del 'man in the middle': si sarebbero inseriti nelle mail tra la società e la Fiorentina, poi avrebbero cambiato l'Iban inserendo quello appartenente ad una società di Barcellona riconducibile ai due fratelli. La truffa risale al 2018. La Fiorentina ha denunciato di non aver ricevuto i soldi e la polizia postale ha ricostruito quanto accaduto.