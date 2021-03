Chiusure notturne in FiPiLi tra Empoli e San Miniato

Da mercoledì sera fra Empoli Centro e Empoli Ovest e da giovedì sera fra Empoli Ovest e San Miniato, sono previste chiusure notturne per asfaltature sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno.

Si terranno lavori di ripristino della pavimentazione per cui sono previste la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Centro e Empoli Ovest in direzione Mare dalle ore 22.00 del 09/03/2021 alle ore 06.00 del 10/03/2021 e a seguire la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare dalle ore 22.00 del 10/03/2021 alle ore 06.00 del 11/03/2021.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa