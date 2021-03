Covid, positivi 22 detenuti nel carcere di Volterra

Ben 22 detenuti risultati positivi al coronavirus all'interno del carcere di Volterra. Il numero potrebbe aumentare, secondo quanto affermano i quotidiani locali, ed estendersi ai 176 reclusi in struttura e al personale penitenziario che vi lavora. I contagiati sarebbero asintomatici o paucisintomatici. Lo screening verrà esteso a tutti i lavoratori all'interno del carcere. "Stiamo monitorando la situazione insieme alla direzione carceraria - afferma il sindaco volterrano, Giacomo Santi - con l'obiettivo di contenere l'avanzata del virus e con l'esecuzione di tamponi su tutti coloro che hanno accesso alla casa di reclusione". Da oggi fino al 13 marzo infine a Volterra è sospesa la didattica in presenza in tutte le scuole di ordine e grado del territorio comunale.