Donato sanificatore per le ambulanze alla Misericordia di Prato

La Misericordia di Prato ha ricevuto in dono un sanificatore per le ambulanze. L’attrezzatura, particolarmente utile e preziosa in questo delicato periodo di pandemia, è stata consegnata dall’azienda Dga di Campi Bisenzio. Questa strumentazione permette una nebulizzazione molto fine e quindi una distribuzione accurata su tutte le superfici all’interno dei mezzi di soccorso dell’associazione, che adesso possono essere igienizzati in modo veloce e sicuro.

L’apparecchiatura è stata acquistata dall’azienda Dga, attiva nel settore dell’illuminazione, per ringraziare le associazioni di volontariato del territorio pratese per il grande impegno profuso in questa emergenza sanitaria. «Abbiamo comprato otto sanificatori, oggi lo consegniamo con grande gioia alla Misericordia – afferma Antonio Di Gangi, amministratore delegato della Dga – il nostro vuol essere un piccolo contributo, perché come cittadini sentiamo il dovere di fare qualcosa per gli altri. Questo è il mio spirito e quello dell’azienda che rappresento».

Alla consegna era presente anche il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti, che ha fatto da tramite tra l’azienda donatrice e le associazioni del territorio pratese. «A nome dell’Amministrazione comunale – dice il presidente Alberti – ringrazio sentitamente la Dga per la generosità e la Misericordia perché, insieme alle altre associazioni, sta dando un contributo fondamentale nel servizio socio sanitario e nel mantenimento dei presidi sul nostro territorio».

Soddisfazione e gratitudine per questo gesto sono state espresse dal proposto della Misericordia di Prato Gianluca Mannelli: «Questa attrezzatura per la sanificazione è importantissima e il suo utilizzo ci permette di salvaguardare la salute delle persone che trasportiamo ma anche quella del nostro personale, dipendente e volontario, che ogni giorno sono in servizio. L’azienda Dga, che ringraziamo sentitamente, ha voluto così riconoscere l’impegno che la Misericordia di Prato svolge a favore di tutta la popolazione».

Fonte: Ufficio Stampa