Gestione Consapevole, nuovo incontro a Montespertoli

É stato organizzato dall'Amministrazione Comunale insieme ai Responsabili del progetto GE.CO un nuovo incontro online rivolto a tutte le imprese del territorio, lunedì 15 marzo, ore 18.

GE.CO. acronimo di Gestione Consapevole (http://www.gestioneconsapevole.it/ge-co/) è rivolto a tutti gli imprenditori di piccole e micro imprese del territorio toscano operanti nel settore del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura che intendono migliorare e rilanciare il proprio business.

Il servizio GE.CO prevede un'attività di mentoring e un'attività di facilitazione del superamento delle criticità relazionali e l'incontro vuole essere un momento di conoscenza di questo servizio a disposizione degli imprenditori.

Per partecipare all'incontro è necessario scrivere una email a partecipazione@comune.montespertoli.fi.it sarà poi inviata una risposta con i dati per accedere alla piattaforma online per lunedì 15 marzo, alle ore 18.

Termine ultimo per l'iscrizione lunedì 15 marzo, ore 13,00.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa