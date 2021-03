Parcheggi gratuiti per ultraottantennni per chi deve vaccinarsi a Pisa

Stalli gratuiti per chi deve effettuare la vaccinazione anti-covid. Pisamo srl, l’azienda che nel comune di Pisa gestisce tra le altre cose la sosta, ha risposto positivamente e in tempi record ad una richiesta pervenuta nei giorni scorsi dal medico coordinatore dell’aggregazione funzionale territoriale (Aft) Pisa centro.

La richiesta scaturisce dall'esigenza di assicurare posti auto a ridosso del centro vaccinale ospitato alla galleria Gerace, in particolare per chi ha problemi di deambulazione e per gli over 80, categoria della popolazione a cui sono dedicate le operazioni di vaccinazione il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 19.

“Non ce lo siamo fatti chiedere due volte - dichiara l'amministratore unico di Pisamo, l’avvocato Andrea Bottone - e alla richiesta arrivata per mail martedì scorso, la società ha risposto positivamente attivandosi immediatamente. In tre giorni abbiamo individuato la zona idonea e realizzato gli stalli gialli, sperando in questo modo di agevolare le operazioni di vaccinazione. Anche in questa circostanza Pisamo vuole essere accanto ai propri concittadini, sperando che presto anche nella nostra città si possa tornare ad una situazione di normalità”.

“Una dimostrazione concreta - commenta la presidente della Società della Salute pisana, Gianna Gambaccini - di come la macchina amministrativa e Pisamo siano attente al tema delle vaccinazioni, unica arma e unica risposta efficace della scienza contro la pandemia. La prova - aggiunge Gambaccini - di quanto sia fondamentale ogni elemento, dal più piccolo al più grande, per agevolare la vaccinazione dei nostri concittadini. Su sollecitazione del responsabile Aft Luigi Bedini e della dottoressa Serena Battini, anche io avevo chiesto a Pisamo di avere stalli ad hoc per i mezzi attrezzati per portare gli ultraottantenni a fare le vaccinazioni. Ringrazio l’avvocato Bottone, amministratore unico di Pisamo, perché in tempi rapidissimi ha risposto positivamente alla richiesta”.

I nuovi stalli dedicati, pronti da sabato scorso, sono per ora sei e sono stati realizzati sul retro della galleria Gerace, sede appunto delle vaccinazioni coordinate dall’Asl. Possono essere utilizzati non solo dagli anziani e da chi ha problemi di movimento, ma anche dai loro accompagnatori. Saranno attivi fino a che non sarà esaurita la campagna di vaccinazione anti-covid.

Fonte: Pisamo