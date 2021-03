Esce 'The life is gone', libro dell'empolese Samuel Beconcini

Ha venticinque anni, viene da Empoli e ha deciso di pubblicare un libro su un futuro apocalittico. Si tratta di Samuel Beconcini, che da poco ha dato alle stampe il romanzo 'The life is gone' con la casa editrice Pav Edizioni.

Nel romanzo la razza umana è caduta vittima di una guerra nucleare che ha ridotto in cenere l'intero pianeta. Sono pochi i sopravvissuti su una terra in cui ormai contano solo la violenza e la forza bruta. La storia ruota attorno a due giovani che cercano di farsi strada ma devono vedersela con molte traversie.

Il libro del giovane empolese Beconcini si può trovare in vendita già da qualche giorno.