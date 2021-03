Wanted, la premiazione del concorso 2019-20

Finalmente è giunto il giorno della premiazione del concorso Wanted! Il finale è ricercato, il contest di lettura e scrittura promosso dalle biblioteche comunali di San Giuliano Terme e Vicopisano, sostenuto dalla Rete Bibliolandia, la rete documentaria della provincia di Pisa, e sponsorizzato dalla Libreria dei Ragazzi di Pisa.

Martedì 9 marzo, alle 17, sulla pagina facebook Rete Bibliolandia saranno annunciati i vincitori dell’edizione 2019-2020 e sarà presentata la nuova, che da poco è stata pubblicata sul sito della rete bibliotecaria. Un breve momento di festa per ringraziare quei giovani lettori e lettrici che nonostante la pandemia, e i conseguenti ritardi, hanno continuato a seguire con passione il concorso, giunto ormai alla 15a edizione.

Il concorso di lettura e scrittura è rivolto a tutti i ragazzi e ragazze da 11 a 14 anni che vogliono cimentarsi con la riscrittura del finale di un libro, film o fumetto. Non sono solo libri, infatti, ad essere in gara, ma anche film e fumetti, tutti reperibili nelle biblioteche della rete. Per i partecipanti è possibile inviare un finale scritto, ma anche disegnato o girato in video. Una bella opportunità per dare spazio alla fantasia e cercare di vincere i premi messi in palio.

Il regolamento, i titoli dei libri, film e fumetti dell’edizione 2020-2021 sono già disponibili sul sito della Rete Bibliolandia ( bibliolandia.comperio.it) nella sezione dedicata.

Fonte: Ufficio Stampa