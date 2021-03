Birindelli Auto si fa in 4 per te: una BMW in comodato per promuovere la tua attività

BIRINDELLI AUTO SI FA IN QUATTRO PER TE!

La Birindelli Auto dopo il successo del progetto 4 MINI per 4 Ristoranti ha indetto un bando per supportare anche altre categorie oltre a quelle dei ristoratori colpiti dalle restrizioni in vigore.

Se sei proprietario di un ristorante, di un bar o di una pasticceria che svolge il servizio di consegna a domicilio su Empoli, Prato, Arezzo, Lucca, Monsummano Terme e dintorni, oppure se sei un libero professionista dinamico, o un appassionato di social, questo progetto fa per te.

Birindelli Auto ti dà infatti l’opportunità di avere in comodato d’uso gratuito per 20 giorni una BMW e di usarla per svolgere le tue attività e promuovere il tuo business con il suo aiuto!

Se sei interessato a collaborare compila il form qui: bit.ly/3bZbqz4

Anche questa iniziativa è nata per creare sinergie sui territori di competenza delle Concessionarie Birindelli e dare un segnale di supporto in questo periodo non facile.

Se desideri iniziare una collaborazione affrettati ad inviare la tua candidatura, il Team Birindelli ti ricontatterà appena possibile.

