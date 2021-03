Capanne ristrutturate in Africa con 7 Rotary Club toscani

Il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce sull'Arno ha partecipato, insieme agli altri 6 Clubs Rotary dell’Area Toscana 1, al Progetto pianificato ed iniziato nel 2019: Un Aiuto verso gli Altri fuori dei confini Nazionali.

Ristrutturazione di 3 capanne/alloggio con tank per la raccolta delle acque piovane, in tre Villaggi in Uganda: una a Kabanga, una a Kyola ed una a Kalagala. L’obiettivo: miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie di 3 famiglie in forte stato di indigenza. I lavori stanno terminando.

Le 3 capanne erano in paglia e fango. Le pareti perimetrali, in fango e paglia, sono state sostituite con altre in mattoni di terracotta ed è stata demolita la copertura. La ricostruzione della copertura è stata fatta in legno con manto di onduline metalliche ed è stata inserita una doccia per la raccolta delle acque meteoriche che vengono canalizzate, con apposita tubazione, ad un tank, in materiale plastico, posizionato di lato ad ogni alloggio ristrutturato.