De Luca fa infuriare Pistoia: "Non c'è gara con la Campania". Le reazioni

Le parole del presidente della Campania De Luca ha fatto infuriare Pistoia. De Luca, in visita alla Hitachi, infatti ha detto: "Vi pregherei di spiegare a qualche collega di Pistoia che non c'è gara tra la ribollita e la genovese. Ovviamente noi saremo rigorosi, nell'indotto serve grande rigore".

Fratoni: "Sorpresa dalle sue parole"

"Leggendo questa mattina le notizie apparse sulla stampa - ha detto la consigliera regionale del Partito Democratico, Federica Fratoni - sono rimasta particolarmente sorpresa – purtroppo in negativo – dalle dichiarazioni che ieri il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rilasciato durante la sua visita allo stabilimento napoletano di Hitachi Rail Italy dove si è soffermato su aspetti territoriali ed esclusivamente campanilistici tirando in causa anche la sede pistoiese del colosso giapponese di via Ciliegiole. Sappiamo tutti che, questo, è un momento particolare per l’azienda visto che dal prossimo 1° aprile diventerà ufficiale la fusione per incorporazione fra Hitachi Rail Italy, con le sedi di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria, ed Hitachi Sts che ha la propria base operativa a Genova andando a formare una unica entità da circa seimila dipendenti. In questi giorni la Rsu è in prima linea per garantire questo passaggio e salvaguardare l’aspetto più importante, ovvero il futuro dei lavoratori. Ecco perché sentire un Presidente di Regione che si sofferma sul fatto che, a queste latitudini, non si sappia fare di meglio della ribollita l’ho trovata davvero una decisa caduta di stile che conferma due cose. La prima è che, mai come adesso, ci dovrebbe essere unità di intenti per accompagnare il management, le rappresentanze sindacali ed i lavoratori nel percorso di varo della nuova Hitachi One che potrà recitare un ruolo ancora più importante a livello mondiale e garantire stabilità e nuove commesse anche al nostro stabilimento pistoiese. La seconda è che, dal punto di vista culinario, ci potrà essere modo di fornire qualche dettaglio in più sulle conoscenze del Presidente facendogli assaggiare, magari, i maccheroni sull’anatra, i fagiolini serpenti ed il berlingozzo rispetto alla ribollita che è una delle eccellenze toscane ma non è nata a Pistoia".

L'intervento di Tomasi: "Qui treni da generazioni"

«Qui a Pistoia, oltre alla “ribollita”, facciamo treni da generazioni. Sono convinto che le nostre maestranze, parlo dei dipendenti Hitachi e di tutto l’indotto, sarebbero davvero felici di accoglierla nello stabilimento pistoiese, così da darle delle buone idee da mettere in pratica anche nella sua Regione. Il nostro cosiddetto know-how ha infatti radici lontane ed è il valore aggiunto del nostro stabilimento. Magari lei, Presidente, potrebbe insegnarci qualche bella battuta da cabaret e noi, in cambio, potremmo mostrarle l’eccellenza pistoiese che ha permesso di vincere tante commesse e di continuare a pieno ritmo la produzione nella nostra città. Mi sembrerebbe un buon compromesso. La invito, per questo, a venirci a trovare e sono convinto che lo stesso farà con lei anche il Presidente della Regione Toscana. Certamente concordo sulla necessità di sburocratizzare le procedure per le aziende e di rendere più attrattivo il territorio per gli investitori. Questo è un obiettivo comune, di cui potremmo parlare davanti a un tipico piatto pistoiese: il carcerato. Niente ribollita».

La Pietra (FdI): "De Luca pensi alla Campania"

"Se al presidente della Regione Campania capitasse di passare dalle parti di Pistoia, ce lo faccia sapere. Dopo avergli offerto un po' di gustosa ribollita della nostra tradizione culinaria, gli mostreremo volentieri le nostre capacità industriali".

Così il senatore Fdi, Patrizio La Pietra liquida, con una battuta, l'uscita del governatore campano sullo stabilimento Hitachi di via Ciliegiole e il suo indotto.

"Solita uscita inopportuna per rinfocolare vecchie rivalità striscianti...sarà forse anche questo un effetto del lanciafiamme? De Luca ci dia retta, pensi a governare meglio la sua Regione e a tutelare i tanti lavoratori campani che si troveranno senza lavoro a causa della inadeguatezza del loro governo regionale a trattenere grandi aziende sul territorio. Prima di svegliarsi un giorno e accorgersi che a suon di parlare (a sproposito) di ribollita, si è bollito da solo", conclude La Pietra.