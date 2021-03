Furto alla Coop, denunciato 28enne a Castelfiorentino

Ieri i carabinieri di Gambassi Terme hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 28enne marocchino, già noto alle Forze dell’Ordine e senza fissa dimora. Dopo essere entrato al supermercato Coop di Castelfiorentino, ha rubato vari generi alimentari ed alcolici. La vigilanza dell’esercizio commerciale ha visto tutto e ha allertato i Carabinieri. Nel momento in cui è riuscito ad oltrepassare le casse senza pagare il dovuto il personale interno ha indicato ai militari l'uomo, che è stato fermato con la merce ancora indosso. Dopo la restituzione, è scattata la denuncia.