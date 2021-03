Parchi e giardini ancora chiusi a Capraia e Limite, vietato consumare cibi e bevande all'aperto

E’ in vigore e lo sarà fino al 6 aprile l’ordinanza che vieta in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale il consumo di cibi e bevande, dalle ore 5 alle ore 22, a Capraia e Limite.

Inoltre la stessa ordinanza proroga, sempre per ragioni di contenimento della diffusione del Covid19, la chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici fino al 6 aprile incluso.

La chiusura di parchi e giardini pubblici fa in ogni caso salva la possibilità di transitare sui relativi percorsi pedonali e ciclabili, nonché sulle piazze e sulle aree aperte al pubblico.

Le misure adottate si rendono necessarie al fine di diminuire il più possibile occasioni di contagio da Covid19.

“ Provvedimenti necessari per scongiurare un aumento dei contagi perchè dobbiamo evitare il formarsi di assembramenti ed occasioni di diffusione. Attualmente nel nostro Comune sono 93 le persone che hanno contratto il virus. Dobbiamo rispettare le regole, le disposizioni e le ordinanze che vengono fatte perché in gioco c'è la salute di tutti e purtroppo mi arrivano segnalazioni di cittadini che, nonostante i divieti, non rispettano e ignorano le regole di prevenzione per questo abbiamo aumentato anche i controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale”, ha detto il sindaco Alessandro Giunti.

L’ordinanza, che contiene le disposizioni descritte, è già in vigore e la sanzione amministrativa prevista va da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1000 euro.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa