Patenti facili tra Reggio e Pistoia, 5 autoscuole sotto sequestro

Patenti facili, sequestrate 5 autoscuole e controlli anche alla Motorizzazione civile di Pistoia. Maxi blitz condotto dalla guardia di finanza partite da Reggio Calabria ma giunti fino in Toscana. Un pubblico ufficiale di 58 anni in servizio alla Motorizzazione di Pistoia è finito agli arresti domiciliari assieme al titolare di un'autoscuola di 55 anni. Sono 11 in totale i pubblici ufficiali coinvolti.

Disposta anche un'interdittiva con applicazione del divieto temporaneo di esercitare le attività professionali nei confronti di un altro titolare di autoscuola di 50 anni. È giunto anche il sequestro preventivo di cinque società esercenti le attività di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche e del loro patrimonio aziendale.

Sono in corso ulteriori perquisizioni al momento. In totale 11 sedi delle autoscuole sono finite sotto perquisizione. L'operazione, chiamata Senso Unico, è stata coordinata dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dall'aggiunto Gerardo Dominijanni e dai pm Sara Amerio e Nunzio De Salvo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO