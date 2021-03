Aeroporto di Firenze, PRC Toscana e Firenze: "Scalo autorizzato a funzionare?"

Come forza politica, regionale e fiorentina, che lavora nell’esclusivo interesse dei cittadini e come la sola che ha sempre sottoscritto i ricorsi contro la realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze – accolti, fino al Consiglio di Stato che ha messo la pietra tombale sul progetto – sposiamo in pieno la domanda che i comitati, in particolare l’associazione “Vas”, si pone, cioè come abbia potuto e possa continuare ad operare un aeroporto come quello gigliato, l’attuale scalo, che pare non avere le necessarie autorizzazioni, visto che con regolare accesso atti non vengono pubblicamente esibite. Cioè si evince dal meritorio lavoro che i comitati stessi hanno svolto, venendo in possesso di documentazione – a cominciare dal “famoso” decreto di Via del 2003 – dalla quale emerge che prescrizioni mai superate (che chiedevano interramento dell’autostrada, messa in sicurezza acustica delle abitazioni, ecc) non sono state messe in atto. Come del Decreto Decisorio Presidenziale inspiegabilmente rimasto nei cassetti per ben 5 anni, così come apparire mancante la conformità urbanistica per stessa ammissione di ENAC. Ci uniamo alla pressante richiesta di chiarimenti, specialmente dopo che è stato reso pubblico il del Parere 549/2003 della Commissione Nazionale di VIA, anche perché fra rumors di disimpegno dell’attuale proprietà e elargizioni ad hoc di “ristori” da parte del Consiglio Regionale, c’è in ballo il futuro di lavoratrici e lavoratori, di prospettive di sviluppo di Firenze e della Toscana, nonché della tutela ambientale della zona e della “piana”. Insomma la domanda se lo scalo fiorentino sia in regola in merito addirittura alla funzionalità stessa – e quindi come abbia potuto operare e se possa continuare a farlo – ed addirittura ottenendo finanziamenti pubblici a fondo perduto è domanda primaria, e non può rimanere confinata a ambiti tecnici – magari un po’ distratti. Approfondiremo ovviamente ogni aspetto e in ogni sede, istituzionale, politica e non solo, e non molleremo di un millimetro.

