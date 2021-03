Cinghiali, Coldiretti Pistoia: "Abbiamo bisogno di misure efficaci"

Abbiamo detto no, ad un provvedimento ‘lustrino’ la cui unica utilità era ottenere vana gloria, lasciando migliaia di cinghiali nei campi degli agricoltori, a far danni alle colture e a togliere reddito e sviluppo al territorio.

Abbiamo bisogno di misure efficaci e non improvvisate ed inutili –spiega Coldiretti Pistoia-. Una riunione dell’Atc pistoiese aveva all’ordine del giorno l’approvazione di ‘Disposizioni in merito alla caccia al cinghiale in aree vocate’, un piano che è una presa in giro per gli agricoltori, prevedendo un numero di abbattimenti irrisorio a fronte dell’abnorme numero di cinghiali anche nella nostra provincia. Dopo anni di mancate soluzioni, siamo in una fase di proficuo confronto con l’assessorato all’agroalimentare di Regione Toscana. E iniziative come questa fanno male all’agricoltura.

Fonte: Coldiretti Pistoia - Ufficio stampa