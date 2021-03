Misericordia di Empoli, inizia la nuova edizione del Corso Base di Protezione Civile

Inizierà martedì 23 marzo la nuova edizione del Corso Base di Protezione Civile organizzato dalla Misericordia di Empoli. Dieci incontri rivolti ai cittadini, che potranno partecipare gratuitamente alle lezioni a cura dello Staff Formazione dell'Arciconfraternita. Il corso si terrà il martedì e il giovedì alle ore 21.15 presso la sede storica della Misericordia in Via Cavour 32: per avere informazioni e partecipare basta chiamare la centrale allo 0571-7255 o inviare un'email a formazione@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia di Empoli