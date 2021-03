Possibili mancanze d’acqua a Bagno a Ripoli

Riceviamo da Publiacqua Spa e inoltriamo la seguente comunicazione. Informiamo i cittadini dei Comuni di Bagno a Ripoli e Greve in Chianti che dalle ore 09.00 di giovedì 11 marzo, causa lavori di manutenzione straordinaria alla cabina elettrica dei nostri impianti, si potranno registrare forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti località: Capannuccia, Strada in Chianti, Poggio Casciano e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente al termine dell'intervento previsto in tarda mattinata. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro potrà creare loro.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa