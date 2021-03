Arcicorto Film Festival, aperte le iscrizioni

Una festa dell'autoproduzione, dei talenti emergenti e della voglia di esprimersi, nella stagione e nella condizione più favorevole al cinema, che poi è anche quella che in Arci amiamo di più: sotto le stelle. Si terrà infatti in estate l'Arcicorto Film Festival, manifestazione nata dalla collaborazione fra Arci Valdarno Inferiore e Associazione “Le ali di Icaro”.

Il Festival nasce dall'esigenza e dalla voglia di accorciare la distanza tra cinema e spettatore, prediligendo in tal modo le produzioni a basso e medio costo, per poter rendere partecipe il più possibile il pubblico. Una manifestazione rivolta a tutti coloro che dal primo gennaio 2019 hanno prodotto Cortometraggi e Smart-metraggi di fiction e di animazione, video sperimentali, documentari e video inchieste, di produzione sia indipendente che collettiva (anche scolastica), prodotti in Italia, che saranno visionate da un'apposita giuria e con premi in denaro.

Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 15 giugno (bando e regolamento in allegato) ed il tema è libero, con riferimento non obbligatorio a “nuove visioni”. Questa edizione sarà infatti dedicata anche alla “nuova visione”, ovvero a tutto ciò che l'autore immagina e/o auspica di vedere nel proprio mondo dopo i cambiamenti, che noi riteniamo epocali, degli ultimi anni (clima, inquinamento, nuove tecnologie e social media, pandemia, assetti politici, relazioni tra persone ecc.). A tale scopo sarà istituito il premio Speciale della Giuria: “Nuova Visione”. Ogni autore potrà inviare un numero illimitato di video-opere, ma alla rassegna ne sarà comunque ammessa una sola per artista.

Le sezioni in gara saranno due: Cortometraggi della durata massima di 15 minuti (titoli di coda compresi); Smart-metraggi (video girati esclusivamente con lo smartphone) della durata massima di 3 minuti, riservato agli under 23. Numerosi i premi previsti, fra i quali quelli al miglior prodotto (premio giuria e pubblico, rispettivamente di 700 e 300 euro), miglior regia, sceneggiatura, attrice e attore protagonista, fotografia per i cortometraggi; premio giuria e pubblico (rispettivamente di 300 e 150 euro), miglior soggetto, idea innovativa, tecnica di ripresa per gli smart-metraggi. Premi speciali per la categoria "Nuova Visione".

Le proiezioni avranno luogo durante le serate di cinema all'aperto organizzate per l'estate 2021 nella zona del Valdarno Inferiore, tra la provincia di Pisa e Firenze, e saranno sottoposte al giudizio di una giuria selezionata, presieduta dal direttore artistico Cristiano Mori, attore e regista. Il Festival culminerà con la serata finale (giovedì 29 luglio 2021), durante la quale verranno proiettate le opere finaliste e saranno decretati i vincitori delle varie categorie.

Le opere possono essere presentate in formato DVD oppure, in alternativa, in formato digitale da inviare sia in streaming online che in direct download. Costi di iscrizione e modalità di iscrizione sono dettagliate nel bando, reperibile all'indirizzo http://www.arcizonacuoio.it/arcicorto-film-festival-2021/

Fonte: Arci Valdarno Inferiore – Zona Cuoio, Associazione “Le ali di Icaro”