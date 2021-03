Fumo alla scuola d'infanzia per un guasto elettrico, bambini fatti uscire

Bambini fuori dalle classi per un intervento dei vigili del fuoco alla scuola d'infanzia Giovanni Pascoli a Empoli, in via Leopardi. Alle 9.15 di questa mattina è stato sentito un botto, legato a quanto sembra alla centralina dei pannelli fotovoltaici che è andata in tilt, e del fumo uscire dal pannello 'incriminato'. I bambini sono stati fatti uscire nel cortile esterno di fronte a via Pascoli, con molta probabilità a breve riprenderanno le lezioni. Non ci sono feriti, solo spavento per il fatto improvviso. I vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino sono prontamente intervenuti e fanno sapere che il guasto è di entità lieve.