Gloria Campriani e tre fotografe in mostra nelle piazze e nei negozi di San Miniato

Una risposta alla pandemia che ci attanaglia e il tentativo di lavorare comunque per la cultura e per l'arte. Purtroppo lo spazio dell'Orcio d'Oro, Officina Culturale, appena inaugurato nella Torre degli Stipendiari di San Miniato, per il momento resta chiuso, ma il nostro lavoro, insieme al CCN e all'assessorato alle pari opportunità del Comune, si sposta nelle vetrine di ben 27 negozi e negli spazi di piazza della Repubblica, davanti al Seminario, dove l'artista Gloria Campriani collocherà tre splendide sculture di filo colorato.

Le fotografe documenteranno l'azione, ma saranno anche protagoniste delle 27 mostre aperte nelle varie vetrine.

La "vernice" delle vetrine sarà il 12 marzo alle 18, quella delle installazioni in piazza il 13 marzo alle 17,30, dopo la premiazione delle Donne sanminiatesi, che avrà invece luogo nella Sala del Consiglio Comunale.

Con tutte le precauzioni del caso, siete invitati a intervenire.

Le mostre delle fotografe saranno a cura di Daniele Alamia. Quella di Gloria Campriani a cura di Andrea Mancini.

"Quando ho ricevuto la conferma, che da qui a una settimana, avrei realizzato “Le rizomatiche, le trame nel web”, da Elisa Montanelli, assessore alle pari opportunità del Comune di San Miniato (PI), e da Orcio d'Oro, Officina Culturale, non avrei mai pensato di poterla fare, a causa delle disposizioni sanitarie. Invece...". Scrive Gloria Campriani. "Sabato 13 marzo alle ore 17.30, sono lieta di invitarvi a San Miniato (PI), presso la piazza del Seminario Vescovile, alla mostra “Le rizomatiche, le trame nel web”, installazioni di Gloria Campriani, a cura di Andrea Mancini, patrocinata dal Comune di San Miniato ".