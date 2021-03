Lavori di Publiacqua in piazza Gaddi

Si informano i cittadini del Comune di Firenze che dalle ore 08.30 alla tardissima serata di venerdì 12 marzo e dalle ore 07.00 alle ore 14.00 di sabato 13 marzo, causa conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica DN 700 di Piazza Taddeo Gaddi, si potranno registrare abbassamenti di pressione (che ai piani alti potranno comportare temporanee interruzione del servizio soprattutto nelle ore di maggior consumo) nelle vie e loc. comprese nel seguente perimetro: viadotto dell'Indiano e Fiume Greve a Ovest e Sud-Ovest, San Giusto, via di Scandicci e Soffiano a Sud e Sud-Est, Soffiano, via dell'Argingrosso, Lungarno dei Pioppi e Lungarno Pignone e Nord. Nelle ore notturne il servizio non dovrebbe subire nessuna variazione significativa. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente al termine dell'intervento.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro potrà creare loro.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa