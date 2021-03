L’IIS Roncalli presenta 'Storie ed esperienze con Microsoft 365'

Ad un anno dall’inizio dell’emergenza Covid e della Didattica a Distanza (ora Didattica Digitale Integrata) l’IIS Roncalli di Poggibonsi (Si), scuola polo Microsoft per la provincia di Siena, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e Microsoft 365 presentano, venerdì 12 marzo, online sulla applicazione Teams dalle 15.00 alle 18.00, l’ evento live di formazione Storie ed esperienze con Microsoft 365, un’ occasione per riflettere su come utilizzare al meglio le molte app Microsoft 365. L’obiettivo dell’incontro è quello della condivisione delle buone pratiche e in particolare di fornire supporto alle scuole nella progettazione didattica attraverso l’utilizzo di strumenti digitali disponibili in forma gratuita.

“Abbiamo adottato la piattaforma Microsoft 365 da oltre tre anni e stiamo sperimentando la didattica digitale da prima che l’emergenza sanitaria la rendesse necessaria- commenta il Dirigente Scolastico dell’IIS Roncalli Gabrile Marini- Ci fa piacere poter condividere e confrontare la nostra esperienza con quella di altri istituti. La piattaforma Microsoft 365 ha grandi potenzialità e permette di poter perseguire alcuni obiettivi per noi primari quali l'inclusione, l'accessibilità, il digital divided, la collaborazione e la condivisione.”

Numerosi gli interventi. Dopo i saluti istituzionali del Dirigente dell’USR Toscana Roberto Curtolo, del Dirigente scolastico dell’IIS Roncalli Gabriele Marini e del referente dell’innovazione dell’USR Toscana Pierpaolo Infante, interverranno Daniele Leporatti dell’Ufficio XI Pistoia dell’USR Toscana con la relazione “La piattaforma regionale Microsoft e l’esperienza di sistema per supportare le scuole nel processo di azioni interistituzionali attraverso il digitale”, Giulia Bar e Alessandra Valenti di Microsoft Italia per parlare rispettivamente di “Un nuovo modello di didattica:dal remote learning all’apprendimento ibrido” e dei “Programmi internazionali Showcase School e Mie Expert per le scuole e docenti innovativi”. Seguiranno i racconti delle esperienze dirette dell’animatrice digitale dell’IIS Roncalli, Prof.ssa Cinzia Massi, che illustrerà le potenzialità dei quaderni digitali e dell’OfficeLab e di alcuni studenti dell’istituto. Presenti anche Maria Elena Colombai, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale di Fucecchio (Fi) che parlerà del percorso di trasformazione digitale del proprio istituto come showcase school, e la docente Patrizia Moriani, dello stesso istituto, che riporterà l’esperienza della valutazione dell’ apprendimento socio emozionale con gli strumenti di Microsoft 365.

Per partecipare i docenti con contratto a tempo indeterminato possono iscriversi tramite piattaforma SOFIA - Codice ID: 55339, tutti possono accedere, venerdì 12 marzo alle 15.00, cliccando sul link dell’evento Live https://tinyurl.com/IISRoncalli-LiveMicrosoft365.