Luca Rossi promuove il galateo della scuola: La Stanza di Vetro, su Clivo - canale 680

Conta più la forma o la sostanza? Per Luca Rossi, docente di lingua e letteratura francese al liceo Virgilio di Empoli, sono indispensabili entrambi, ma, per quanto riguarda la forma, si possono dare delle indicazioni con l’obiettivo di combattere la sciatteria.

E’ questo il filo conduttore del “Galateo della scuola” che il professore di Montelupo Fiorentino ha pubblicato poche settimane fa con la casa editrice Le Stringhe.

Anche se galateo è una parola che può deviarci evocando immagini del passato, il libro di Luca Rossi è una vera e propria bussola utile per tutti: per gli studenti in primo luogo, ma anche per i docenti, per le famiglie dei ragazzi. Il galateo della scuola è un viaggio, raccontato con ironia, di tutto quel che ruota intorno alla scuola. Dall’abbigliamento più consono per frequentare le lezioni, alle interrogazioni, ai voti, le note disciplinari.

Luca Rossi sarà ospite della puntata de La Stanza di Vetro in onda questa sera su Clivo Tv (canale 680 dt) alle 21,40. L’autore del galateo della scuola ci guiderà attraverso i vari momenti, dentro e fuori delle aule, per segnalarci quali sono le abitudini più comuni e quali i comportamenti più corretti.

Appassionato di scritti sulle buone maniere, Rossi dà consigli anche su situazioni che non riguardano la scuola e che possono tornare utili anche in altri momenti della giornata.

Ma tutto è condito con una grande ironia. Ad esempio, lo sapevate che gli insegnanti hanno un linguaggio particolare, una fraseologia per comunicare con le famiglie, senza essere troppo diretti e duri nel giudizio che riguarda i loro figli?

Nel libro c’è un vero e proprio vademecum che ne spiega il vero significato di alcune frasi comunemente utilizzate dagli insegnanti durante l’ora di ricevimento.

E, a La Stanza di Vetro, Luca Rossi, ci svela alcuni trucchetti…. di comunicazione.