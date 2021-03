Buongiorno oggi ringrazio Mariela per questo dolce i Quadrotti al limone. Un dolce che una volta che si raffredda lo tagliamo in quadrati, ottenendo tante mattonelle o quadrotti, un dolce buonissimo e semplice da eseguire.

Mariela è molto brava a cucinare e le piace molto sperimentare nuove ricette, soprattutto i dolci.

La foto in evidenza l'ha scattata Mariela al suo dolce tagliato a quadretti.

Quadrotti al limone

Ingredienti

3 uova

La buccia grattugiata di un limone

1 bustina di vanillina

100 gr di zucchero

100 ml di panna

70 gr di fecola di patate

500 gr di ricotta

Preparazione

Sbattete le uova in una ciotola capiente e grattugiateci la buccia del limone, incorporate la vanillina, mescolate il tutto. Poi aggiungete lo zucchero, la panna e la fecola di patate e la ricotta e mischiate bene l’impasto. In una teglia ricoperta da carta da forno mettete il composto e livellatelo, a forno preriscaldato cuocete a 175 gradi per 40/45 minuti. Quando è cotta e si sarà raffreddata tagliatela a quadretti, dopo cospargetevi sopra lo zucchero a velo, se piace e per darle più aroma potete mischiare alla zucchero a velo un po’ di cannella.

Mariela di Empoli

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.