Ricorso Viola Park, Cna: "Errore ostacolare il progetto, soprattutto in questi tempi"

Espliciti e sintetici Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana e Aldemaro Becattini, presidente di CNA Chianti nel commentare il ricorso presentato da Italia Nostra alla presidenza della Repubblica contro il Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli.

“Quanto al merito, ostacolare il progetto significa perdere un’occasione di sviluppo per il territorio intero e per le sue imprese. Un errore madornale in tempi normali, un sacrilegio adesso con l’economia collassata dalla pandemia. Sono questi i progetti chiari, innovativi e di prospettiva che CNA non può che sostenere” dichiara Cioni.

“Quanto al metodo, il progetto ha già avuto il parere positivo del consiglio comunale di Bagno a Ripoli, dell’ARPAT, del Genio Civile, della Sovrintendenza di Firenze e della regione Toscana. Non ci sembra certo che in una situazione chiara come questa sia utile appellarsi anche al Presidente della Repubblica, sicuramente impegnato in più importanti questioni” chiosa Becattini.

CNA auspica che la situazione si risolva con un nulla di fatto e che si riparta al più presto con il progetto.