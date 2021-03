SEDI ospite a 'Liberi Tutti' su Radio Lady

Oggi facciamo una “deviazione” rispetto alla toscanità della maggior parte degli artisti intervistati a #LiberiTutti per parlare con il cantante Enrico Zannoni, a.k.a. Sedi, nato in provincia di Ravenna nel 1994.

Dice SEDI di se stesso: “Fin da bambino, già all'età di 10 anni ascoltavo musica Hip Hop d'oltreoceano.

Sono cresciuto con i miti di 50 Cent, Eminem, The Game.

Influenzato da mio fratello maggiore, piano piano sono passato ad ascoltare musica RnB (sempre made in USA), genere che amo tuttora.

I personaggi che mi hanno influenzato di più nel mondo RnB sono sicuramente Ne-Yo, Usher, Mario, Nelly, Chris Brown; per poi passare alla nuova generazione come Jacquees, Bryson Tiller e PARTYNEXTDOOR.

Come loro, i miei testi trattano principalmente temi sentimentali, amore non corrisposto, una storia finita male o un amore sbocciato.

La mia musica è per tutti ma per lo più è dedicata al genere femminile; è un genere di musica da ascoltare nel letto, a luci spente, per rilassarsi”.

Una musica che mescola quindi con ricerca e attenzione le atmosfere di un certo genere made in USA con testo in Italiano e sonorità contemporanee, che come ci tiene a sottolineare lo stesso Sedi, lo avvicinano a una scena più urban. Ci salutiamo in attesa di nuove uscite (forse una cover) e la possibilità di esibirsi live, magari con altri musicisti ad accompagnarlo.