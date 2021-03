Intervento 'spettacolare' per i vigili del fuoco, intervenuti con un'autoscala in via Bruschettini a Poggibonsi per un soccorso a persona. Una persona con un arto fratturato ha chiamato i soccorsi dalla palazzina al terzo piano. I sanitari del 118 hanno dovuto ricorrere all'intervento dei vigili del fuoco che tramite autoscala e barella toboga hanno portato a terra la persona ferita per poi trasferirla al locale ospedale di Campostaggia.