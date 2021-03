Mugello in lutto, è morto a 74 anni Adriano Borgioli

È morto a 74 anni Adriano Borgioli, noto imprenditore agricolo e allevatore mugellano. Per anni rappresentate dell'associazione allevatori, tra i promotori della Caf (cooperativa agricola di Firenzuola), membro del Rotary Club e dell'Accademia italiana della Cucina, di recente era stato nominato membro dell'Accademia dei Georgofili.

Il presidente e la giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello esprime profondo cordoglio per la perdita di questa importante figura del Mugello. Che si è distinta - ricordano i sindaci - per l'amore e la passione per la sua terra ed i suoi animali, l'esperienza decennale, l'impegno sempre profuso per far crescere l'agricoltura e la zootecnia del territorio.

Il cordoglio di Nardella: "Adriano Borgioli uomo di cultura"

“Ci lascia un uomo di alto valore e di cultura, un imprenditore che si è dedicato alla sua terra con grande passione e impegno: le sue intuizioni hanno portato il Mugello ad affermarsi nel settore zootecnico e come distretto biologico rurale di qualità”. Così il Sindaco di Firenze e della Città metropolitana Dario Nardella commenta la scomparsa di Adriano Borgioli, Vicepresidente del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno e storico allevatore e imprenditore agricolo del Mugello.

“Borgioli ha dato un contributo prezioso alla comunità di cui ha fatto parte - continua il Sindaco - L’attività svolta con grande spirito di servizio nel Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno si è affiancata all’impegno su più fronti della vita sociale e civile e pochi mesi fa era stato anche nominato dirigente dei Georgofili di Firenze”. “Alla sua famiglia - conclude Nardella - vanno le condoglianze mie personali, della città di Firenze e della Città metropolitana”.

Tozzi (Lega): "Profondamente addolorati"

"L'improvvisa scomparsa di Adriano Borgioli ci sconvolge e addolora profondamente. Perdiamo una figura di riferimento stimata e amata da tutti i mugellani, impegnata su tanti fronti della vita sociale e civile del territorio. Piangiamo l'amico sincero, il padre di famiglia, l'imprenditore agricolo di alto livello e l'uomo di cultura. Le nostre più sentite condoglianze ai familiari".

Così la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi, eletta in provincia di Firenze, insieme ai consiglieri comunali leghisti di Borgo San Lorenzo Francesco Atria e Claudio Ticci, sulla prematura scomparsa di Adriano Borgioli, allevatore-imprenditore mugellano, titolare della azienda zootecnica borghigiana di Valdastra, recentemente nominato Accademico dei Georgofili a Firenze.

“Oggi stesso chiederemo al consiglio comunale di Borgo San Lorenzo di organizzare un evento per ricordare la figura di Borgioli” concludono i consiglieri Ticci ed Atria.