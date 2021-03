Associazione In Pista: "Attacco a Nardella all'aeroporto, esprimiamo solidarietà"

L’ Associazione In Pista! desidera solidarizzare con il Sindaco di Firenze, Dario Nardella che è stato nuovamente fatto oggetto del consueto stantio e tronfio attacco a seguito della sua visita presso il cantiere dell’aeroporto Vespucci di Firenze, in occasione dei lavori di riasfaltatura della pista.

Francamente non riusciamo ad immaginare chi altro, se non la massima carica istituzionale della città di Firenze, dovrebbe interessarsi ad una opera di manutenzione che riguarda una delle infrastrutture più importanti della città, in un momento nel quale vengono dati segnali rilevanti sul futuro dell’aeroporto e sul presente della forza lavoro in esso impiegato, a garanzia della salvaguardia e della tutela dei posti di lavoro.

Ringraziamo inoltre l’Ing. Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti ed il suo presidente Marco Carrai, per lo sforzo profuso da parte della società nel mettere in sicurezza la pista attuale e nel dare segnali inequivocabili di operatività concreta nel segno del nuovo orientamento della pista che verrà.

Desta stupore dunque- ma non più di tanto- la immediata reazione di un gruppo consiliare in seno al Comune di Sesto Fiorentino, che reitera il consueto armamentario di opposizione alla nuova pista, confutato proprio dalle sentenze della giustizia amministrativa a cui fa riferimento, che non entrano nel merito del masterplan aeroportuale e dei suoi contenuti che vengono mantenuti inalterati ma che eccepiscono rilievi, ancorché sostanziali, solo di natura procedurale.

L’Associazione In Pista! guarda avanti ed auspica che si dia inizio quanto prima a tutte le procedure che portino alla realizzazione della nuova pista, dando un segnale forte in un momento nel quale rari sono gli esempi di investitori che concretamente scendono in campo a sostegno delle proprie realtà.

Fonte: Associazione In Pista!