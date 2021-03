Coronavirus Pisa e Nord Ovest, 375 contagi e 3 decessi

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 marzo, sono 375.

APUANE: 62 casi

Carrara 23, Massa 36, Montignoso 3;

LUNIGIANA: 12 casi

Aulla 4, Fivizzano 2, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 3, Mulazzo 1, Villafranca in Lunigiana 1;

PIANA DI LUCCA: 64 casi

Altopascio 7, Capannori 18, Lucca 36, Montecarlo 2, Porcari 1;

VALLE DEL SERCHIO: 11 casi

Bagni di Lucca 2, Barga 4, Borgo a Mozzano 1, Coreglia Antelminelli 3, Piazza al Serchio 1;

PISA: 28 casi

Calci 1, Cascina 10, Pisa 12, San Giuliano Terme 1, Vecchiano 2, Vicopisano 2;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 46 casi

Bientina 3, Buti 4, Calcinaia 5, Casciana Terme Lari 5, Peccioli 1, Pomarance 2, Ponsacco 6, Pontedera 11, Santa Maria a Monte 4, Volterra 5;

LIVORNO: 63 casi

Collesalvetti 6, Livorno 57;

VALLI ETRUSCHE: 34 casi

Campiglia Marittima 1, Castagneto Carducci 1, Castellina Marittima 1, Cecina 5, Piombino 9, Riparbella 2, Rosignano Marittimo 10, Santa Luce 1, Sassetta 2, Suvereto 2;

VERSILIA: 55 casi

Camaiore 10, Forte dei Marmi 1, Massarosa 3, Pietrasanta 7, Seravezza 9, Viareggio 25.

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 49.690 (+365 rispetto a ieri).

Si sono registrati 3 decessi di persone residente nel territorio aziendale: donna di 83 anni dell’ambito territoriale di Lucca; donna di 96 anni dell’ambito di Pisa; donna di 80 anni dell’ambito di Livorno.

Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva al Coronavirus le morti con Covid: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 352 (ieri erano 351), di cui 40 (ieri erano 37) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 66 i ricoverati, di cui 7 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 87 i ricoverati, di cui 14 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 54 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 83 ricoverati, di cui 10 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 35 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 27 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 15.685 (+268 rispetto ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Per ciò che concerne le vaccinazioni anti-Covid prosegue il piano elaborato ed attuato dall’Azienda USL Toscana nord ovest per raggiungere operatori del sistema sanitario, ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), personale non sanitario, personale scolastico, forze di Polizia.

A ieri (11 marzo) le vaccinazioni effettuate erano 111.367, di cui 82.478 per prime dosi, tra operatori sanitari (29.744), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (4.428), personale non sanitario, personale scolastico, forze di Polizia, ultraottantenni, soggetti estremamente vulnerabili etc (48.306).

Sono stati vaccinati 31.531 uomini e 50.947 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (11 marzo), apparteneva la alla fascia d’età 50-59 con 18.738 vaccinati; segue la fascia 40-49 anni con 16.454; poi la fascia 30-39 con 10.896; quindi la fascia 60-69 con 9.476; la fascia 20-29 con 6.312; la fascia oltre i 90 anni con 8.839; la fascia 80-89 con 8.572; la fascia 70-79 con 3.081 vaccinati; ultima ancora la fascia 0-19 con 110 vaccinati.

Questo anche il dettaglio del numero di somministrazioni per zona con il dettaglio anche delle seconde dosi (in questi dati sono comprese sia le vaccinazioni ospedaliere che quelle territoriali):

Zona Apuane: 15.288 vaccinazioni di cui 4.313 seconde dosi;

Zona Lunigiana: 5.102 vaccinazioni di cui 1.397 seconde dosi;

Zona Piana di Lucca: 16.408 vaccinazioni di cui 4.522 seconde dosi;

Zona Valle del Serchio: 4.320 vaccinazioni di cui 1.092 seconde dosi;

Zona Pisana: 8.370 vaccinazioni di cui 575 seconde dosi;

Zona Alta Val di Cecina Val d’Era: 11.961 vaccinazioni di cui 3.285 seconde dosi;

Zona Livornese: 19.475 vaccinazioni di cui 5.926 seconde dosi;

Zona Valli Etrusche: 12.132 vaccinazioni di cui 2.666 seconde dosi;

Zona Elba: 2.635 vaccinazioni di cui 583 seconde dosi;

Zona Versilia: 15.676 vaccinazioni di cui 4.530 seconde dosi.

Il totale delle persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino era a ieri (11 marzo) di 28.889, corrispondente al 35% di coloro che avevano ricevuto la prima dose.

Sempre a ieri (11 marzo) gli ospiti delle strutture residenziali a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino erano 2.917, per una percentuale dell’88,5% di coloro che avevano ricevuto la prima dose.

Le prime dosi somministrate a ieri dai medici di medicina generale ai cittadini untraottantenni erano 15.111 così ripartite: Apuane 1.723; Lunigiana 831; Piana di Lucca 2.169; Valle del Serchio 954; Pisana 1.997; Alta Val di Cecina Val d’Era 1.294; Livornese 1.847; Valli Etrusche 2.368; Elba 368; Versilia 1.560.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dallo scorso 7 gennaio 2021.

Fonte: Asl Nord Ovest