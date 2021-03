Corsi Asev, posti per ceramista, agricoltori e carrellisti

Non si fermano i corsi all’ASEV. In primavera un catalogo formazione per rispondere alle esigenze degli utenti.

A grande richiesta torna il corso di qualifica per Addetto alla realizzazione di manufatti in ceramica, 900 ore per diventare esperti ceramisti. Posti disponibili per partecipare ai corsi haccp e carrellista, utili e immediatamente spendibili per una ricerca attiva del lavoro.

Proseguono i numerosi percorsi destinati agli agricoltori che devono aggiornare il patentino per l’acquisto e l’utilizzo dei fitosanitari. Disponibili anche i percorsi di aggiornamento per i distributori, ovvero coloro che vendono i prodotti. Gli agronomi dell’ASEV, dopo la sospensione e le deroghe dovute all’epidemia di covid-19, continueranno il lavoro in aula per le 12 ore obbligatorie.

Anche agriturismi e strutture ricettive con piscina privata ad uso pubblico potranno iscriversi per l’aggiornamento obbligatorio quinquennale, comodamente da casa: lezioni in modalità didattica a distanza con le nostre piattaforme di semplice utilizzo a prima formazione sia per i responsabili che per gli addetti degli impianti tecnologici

Per le aziende, tutta la formazione obbligatoria secondo il Testo Unico per la sicurezza D. Lgs 81/08, disponibile sia a catalogo che per percorsi organizzati ad hoc all’interno dell’azienda secondo specifiche esigenze. Il team di docenti e professionisti ASEV è dunque pronto a proseguire in sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli per il contenimento del contagio del covid-19

Importante novità di questa sessione primaverile il corso Aprire e gestire un negozio, on line e off line: workshop di 24 ore ad argomento e-commerce con un professionista esperto dove ogni allievo lavorerà al proprio progetto per pianificare e attuare politiche di acquisto e marchandising, con l’obiettivo di creare marchi di successo o rinnovare e ampliare i canali e le strategie di vendita per negozi

Consulta il nostro sito www.asev.it oppure chiedi informazioni direttamente presso la segreteria di via delle fiascaie 12 a Empoli, dal lunedì al giovedì in orario continuato 9:00 – 18:00 (venerdì 9:00 – 16:00) Telefono 0571 76650

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’attività formativa è possibile contattare Valentina Sieni o Chiara Borri scrivendo a v.sieni@asev.it oppure c.borri@asev.it

Fonte: ASEV - Ufficio stampa