Croce Rossa Italiana di Scandicci, la nuova sede inaugura in via Vivaldi

La presentazione alle 15 sul canale Fb di Cri Scandicci, con il Sindaco Sandro Fallani e il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca.

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Scandicci annuncia il completamento e l’apertura della nuova sede in Via Vivaldi, punto di riferimento non solo per il volontariato ma per la cittadinanza intera, in cui proseguire le numerose attività che da oltre 45 anni i Volontari di Croce Rossa svolgono quotidianamente.

Una struttura all’avanguardia, dedicata ai bisogni di tutte le fasce della popolazione, dalla più giovane alla più anziana, con nuovi spazi accoglienti e funzionali; ambulatori medici, baby point, baby park, attività fisica adattata, servizio civile, uffici amministrativi e sala volontari per il personale addetto ai vari servizi. Il tutto inserito in un edificio moderno dove l’efficienza energetica restituisce alla nuova sede della Croce Rossa un ambiente proiettato al futuro grazie all’inserimento di pannelli fotovoltaici e solare termico.

Sabato 13 marzo 2021 alle 15 una diretta Facebook riprenderà le fasi salienti della cerimonia con l’Inno di Mameli e la lettura dei 7 Principi della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, alla presenza del Sindaco Sandro Fallani e del Presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca.

La data è significativa: “Vogliamo riprenderci ciò che ci era stato tolto in quel tragico incendio di quattro anni fa: la nostra sede, la sede di tutti i cittadini. Restituiamo una struttura ancora più bella e più efficiente di come era stata progettata e che quel tragico evento non ha potuto arrestare”, sostiene il Presidente della Cri, Gianni Pompei.

“Un momento importantissimo per tutta la città, oltre che per i volontari di Croce Rossa che ogni giorno operano con impegno, passione e competenza a Scandicci – dice il Sindaco Sandro Fallani – dopo l’incendio che quattro anni fa distrusse la sede a poche settimane dalla fine dei lavori, Croce Rossa con determinazione ha coinvolto l’intera comunità e tutti assieme abbiamo reagito: abbiamo assistito a tanta solidarietà, l’apertura della nuova sede è un risultato che riempie di orgoglio ognuno di noi. Ai volontari di Cri Scandicci va il nostro grazie per l’esempio dato in questi anni”.

Per ricordare l’evento, durante la presentazione della nuova sede sarà scoperta una lapide ricordo con un testo tratto da “Un ricordo di Solferino” (1862) di Henry Dunant, Fondatore della Croce Rossa.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa