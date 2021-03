È morto Paolo Imperlati, è stato consigliere comunale dal 1999 al 2009

“Con Paolo ci lascia un bravissimo consigliere comunale, che si è distinto per l'impegno per la città. Fu l'anima e l'ispiratore del Consiglio degli stranieri, l'organo consultivo del Consiglio comunale e della Giunta, durante il mandato elettorale 1999-2004.”. Così il sindaco Dario Nardella ricorda Paolo Imperlati scomparso ieri e consigliere comunale dal 1999 al 2009.

“Il Consiglio degli stranieri - ha aggiunto il sindaco - fu un importante tassello di democrazia partecipativa nella nostra città che garantì un’opportunità di crescita non solo per tanti cittadini stranieri ma anche per noi”.

“Paolo Imperlati è stato anche un bravo imprenditore - ha concluso Nardella - è grazie a lui se la storica cooperativa facchini del mercato ortofrutticolo di Novoli riuscì a trasformarsi in un'impresa cooperativa capace di fornire i propri servizi logistici su tutto il territorio nazionale”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa