Espianto di fegato a 88enne a Pontedera, la direzione ringrazia

Anestesisti, chirurghi, infermieri e gli operatori del coordinamento trapianti, con la responsabile Nicoletta Cioni, dell’ospedale Lotti sono stati impegnati in espianto di fegato da un signore di 88 anni. Un atto di generosità da parte della famiglia alla quale va la gratitudine di tutto il sistema. “Unisco alle condoglianze la riconoscenza alla famiglia che con questo gesto permetterà ad un’altra persona di vivere”. Sottolinea Luca Nardi, direttore dell’ospedale pontederese. “Un particolare ringraziamento mi preme rivolgerlo anche ai medici e a tutti gli operatori sanitari che si sono impegnati per portare a termine l’espianto, nonostante gran parte dell’ospedale sia impegnato nella battaglia per arginare il propagarsi del COVID”. L’organo espiantato è stato prontamente inviato a Padova dove ad attenderlo c’era un paziente in lista di attesa.

Fonte: Asl Nord Ovest